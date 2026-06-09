Los efectos de Boris en Guerrero, Oaxaca y CDMX, el temblor en Cuba que se sintió en México y más; explicado Con Peras y Manzanas

Últimos reportes sobre heridos y fallecidos tras el terremoto en Filipinas, el temblor con epicentro en Cuba que se pudo percibir en México, la fuga de gas en Tlalnepantla y los efectos de la tormenta tropical Boris en Guerrero, Oaxaca y CDMX; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.