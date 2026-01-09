inklusion logo Sitio accesible
¿Cuáles son las tendencias para el cabello en 2026? ¡Aquí te decimos!

¿Cobrizo, rubio y qué más? Kristal Silva, en Ponte Bonita, compartió las tendencias para el cabello en 2026 y nos dio los mejores tips para sacarle todo el provecho.

Venga La Alegría

