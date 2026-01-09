¿Cuáles son las tendencias para el cabello en 2026? ¡Aquí te decimos!
¿Cobrizo, rubio y qué más? Porque sabemos que el cabello es una importante carta de presentación, Kristal Silva, en Ponte Bonita, compartió las tendencias para el cabello en 2026 y nos dio los mejores tips para sacarle todo el provecho. ¡Ojo con las tendencias para ellos!