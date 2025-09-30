inklusion logo Sitio accesible
¡Así tundieron al Capi por quedar ‘peluseado’ de La Granja VIP!

Fiel a su incómodo estilo, Margarita McKenzie tundió a su sobrino, El Capi Pérez, por haber sido ‘peluseado’ de La Granja VIP. ¿El Capi se quedará callado?

En el estreno de su podcast, y fiel a su incómodo estilo, Margarita McKenzie tundió a su sobrino, El Capi Pérez, por haber sido ‘peluseado’ de La Granja VIP. Pero la cosa, no paró ahí. También cuestionó su trabajo en los medios de comunicación. ¿El Capi le contestará a su tía?

