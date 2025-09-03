inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Impactante! Valentina Gilabert, quien sufrió violencia por un ataque de celos, relató momentos sensibles sobre la fuerte imagen que compartió

Valentina Gilabert detalló la sensible imagen que recientemente compartió y reveló parte de una supuesta llamada telefónica de quien habría estado involucrada en el siniestro.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Valentina Gilabert detalló la sensible imagen que recientemente compartió tras sufrir un ataque de celos que le pudo costar la vida. Además reveló parte de una supuesta llamada telefónica de quien habría estado involucrada en el siniestro.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×