¡La regañaron! Victoria Ruffo revela que su hijo José Eduardo Derbez le llamó la atención por sus declaraciones

Victoria Ruffo reveló que su hijo José Eduardo Derbez ya le reclamó por ‘hablar de más’ ante la prensa; entre otras cosas, dejó claro que ‘cada quién habla como le va en la feria’.

Fiel a su estilo, con risas y sin filtros, Victoria Ruffo reveló que su hijo José Eduardo Derbez ya le reclamó por ‘hablar de más’ ante la prensa. Entre otras cosas, dejó claro que ‘cada quién habla como le va en la feria’, a propósito de sus declaraciones sobre la paternidad de Eugenio Derbez.

