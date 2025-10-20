¡Preferían quedarse con hambre! Nadie quería el arroz de Manola

El inicio de esta semana trajo una nueva repartición de labores y como los encargados de los trabajos al interior de La Granja VIP fueron Manola, Eleazar y Jawy, también tenían la encomienda de preparar la comida para alimentar a sus compañeros. Sin embargo; el esfuerzo de la polémica conductora no trajo el mejor de los resultados.

Después de prepararlo, Manola se dio cuenta de que su arroz no iba por buen camino, pues lo describía como “batido”, “duro” y “apelmazado”. Teo, quien se encontraba cerca en ese momento, se ofreció a darle una segunda opinión y si bien negó que estuviera duro, sí confirmó que tenía una consistencia espesa.

Las bromas de La Bea y Eleazar solamente confirmaron la vibra que se sentía en la cocina: nadie quería comer el arroz preparado por Manola. No obstante, los granjeros pudieron comer debido a que la producción les llevó comida suficiente para todos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Carolina Ross para ser el primer nominado de la segunda semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

