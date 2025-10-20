Baño para Fabiola Campomanes, cardio para Lis Vega... así va el primer día de los nuevos peones en La Granja VIP

El primer día de los nuevos peones en La Granja VIP arrancó con mucha actividad, buena actitud y risas inesperadas, a pesar de los momentos complicados que también fueron visibles. Esta vez, a pesar de las nuevas reglas más estrictas, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Lola Cortés demostraron que el buen humor también puede ser parte del trabajo duro.

¿Cómo fue el primer baño de Fabiola Campomanes en el Equipo Peón?

Fabiola tenía una misión clara para iniciar el día, lo cual era darse un baño. Pero no fue tan fácil como abrir la regadera. Para que saliera el agua, alguien más debe pedalear en una bicicleta fija conectada al sistema del granero para que el agua fluya. Así que mientras Fabiola se aseaba al aire libre, Lis Vega se puso manos —y piernas— a la obra, para hacer cardio al mismo tiempo que ayudaba a su compañera al pedalear con fuerza la bicicleta.

Fabiola expresó cierta incomodidad al notar que podía estar siendo vista por los demás, pero Lola Cortés la tranquilizó al asegurarle que desde afuera solo se veía su cara y sus pies. Entre bromas, la actriz confesó que se sentía “toda dormida”, mientras agradecía el baño revitalizante.

¿Cómo tomó Lis Vega el arranque como peón en La Granja VIP?

Lis Vega se tomó muy en serio su papel de peona y hasta lo convirtió en parte de su rutina de ejercicio. Feliz de pedalear para que Fabiola pudiera bañarse, dijo que le encantaba el cardio y que con gusto lo haría para todos los peones. Eso sí, con una condición divertida, pues quien no le avise cuando se vaya a bañar, ¡se gana dos horas de silencio total de su parte!

Lola, como buena compañera, las animó con palabras de aliento y varias carcajadas. La escena dejó claro que, aunque el trabajo en el granero es pesado y las comodidades son escasas, el ánimo del grupo sigue fuerte.

Así se vivió el arranque de esta nueva etapa para las peonas, entre agua, sudor y buena vibra. Y con Lis a cargo de la bici, nadie se va a quedar sin baño… ni sin cardio.