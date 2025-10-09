inklusion logo Sitio accesible
¿Se quitó la edad? Así se vivió el concierto de Chayanne, el ‘papá' de Latinoamérica

Chayanne se ‘quitó' la edad durante su concierto en el Palacio de los Deportes, pero lo que se llevó la noche fue cómo se despidió de todos sus ‘hijos’.

TV Azteca

Chayanne, el llamado ‘papá' de toda Latinoamérica, se ‘quitó' la edad durante su reciente concierto en el Palacio de los Deportes. Como era de esperarse, sus seguidores, no tardaron en reaccionar. Lo que se llevó la noche fue cómo se despidió de todos sus ‘hijos’. ¡Imperdible!

