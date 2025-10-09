Así puedes crear tu foto como catrina con inteligencia artificial

A pocas semanas del Día de Muertos y Halloween, muchas personas comienzan a pensar en los disfraces y atuendos característicos de la fecha. Así es como la Inteligencia Artificial (IA) se ha vuelto crucial para saber de antemano cómo quedan los looks.

¡La Inteligencia Artificial retó a los conductores a un intenso juego! [VIDEO] Podemos utilizar la Inteligencia Artificial para poder divertirnos y en el programa disfrutamos de una entretenida dinámica que puso a pensar a los conductores.

Esta es la manera de crear una foto o imagen con el retrato o look de catrina. Maquillaje, cabello y demás accesorios, pueden ser indicados a la IA para que devuelva una fotografía realistas de cómo te verías caracterizado. Estas son las indicaciones a seguir.

¿Cómo crear una foto de ti mismo como catrina con IA?

Para crear una foto como catrina o catrín con IA solo debes seguir estas indicaciones en Gemini, la inteligencia artificial de Google:

Hacer clic en el símbolo '+' que está en la parte izquierda. Subir la foto de cuerpo completo donde el rostro se vea a la perfección. Escribir este prompt Hacer clic en la flecha que está en el lado opuesto al símbolo de '+' Esperar el resultado y descargar la imagen. ¡Y listo! ¿Qué tal te ves como catrina o catrín?

¿Cuál es el prompt que debo usar para crear una foto como catrina con IA?

Para crear una foto como catrina con IA, se debe escribir este prompt descriptivo (los corchetes incluyen palabras que pueden modificarse, según sea hombre o mujer):

“Crea una fotografía de una mujer [hombre] con maquillaje de catrina o calavera de azúcar, que se encuentre de pie en medio de un campo de cempasúchil o flores de un tono anaranjado intenso. Su rostro debe tener la piel pálida, un maquillaje elaborado con cuencas oculares oscuras, patrones florales en la frente y mejillas, y una sutil delineación de los dientes. Ella [él] está de perfil y su mirada va directamente dirigida al espectador, con una expresión serena y enigmática. Coloca un gran sombrero de ala ancha adornado con múltiples girasoles de color amarillo brillante que enmarcan su rostro y se extienden por el ala. Su vestimenta, un atuendo de manga larga oscuro, decorado con motivos florales de girasoles en tonos amarillos que se asemejan a los girasoles del sombrero y a los cempasúchiles del campo. Los detalles del vestuario sugieren un estilo tradicional, quizás con elementos bordados. El cabello de la mujer [del hombre] es largo y ondulado, cayendo sobre sus hombros. El espacio de entorno es un campo abierto donde abundan las flores de cempasúchil en primer plano y se extienden hasta el horizonte. El fondo es ligeramente borroso, mostrando árboles y vegetación con un matiz otoñal en tonos naranja, amarillo y verde oliva, bajo un cielo nublado o difuso. La iluminación es suave y difusa, con un ligero toque dramático que resalta el maquillaje y los colores vibrantes del sombrero y las flores, creando una atmósfera acorde con la temática del Día de Muertos. La composición enfoca a la mujer en el tercio medio de la imagen, con el campo floral ocupando gran parte del encuadre. Respeta mis rasgos físicos y faciales. No me cambies el rostro”.