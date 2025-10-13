¡Así se vivió la despedida de Lupita D’Alessio en la CDMX!

Lupita D’Alessio repuso sus conciertos pendientes en la CDMX, mismos que habría pospuesto por temas de salud. Como era de esperarse, sus hijos Jorge y Ernesto acompañaron a la ‘Leona Dormida’ en la emotiva noche. Aquí todos los detalles de su despedida de los escenarios de la CDMX.