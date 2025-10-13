La tendencia de baño que regresa tras años de ausencia y transformará tu hogar en 2026

El cuarto de baño de color blanco ya forma parte del pasado. La nueva tendencia para lo que resta de 2025 y el comienzo de 2026 son los baños coloridos. Pero no todas las tonalidades cromáticas se posicionan como las elegidas.

¡Chino nos preparó unos waffles con una decoración increíble! [VIDEO] ¿Cómo decoras tus waffles por las mañanas? Chino nos enseña cómo hacer una decoración rápida para darle un toque diferente a tus desayunos cada día.

La tendencia en cuartos de baño para 2026 se impone de la mano de los colores pastel. Los azulejos y otros elementos de esta parte del hogar, se tiñen de tonalidades claras pero llenas de alegría y calidez.

Te puede interesar: Estos son los 3 signos que recibirán buenas noticias gracias a la conjunción de Marte y Mercurio en Escorpio

Tendencias 2025-2026: regresan los colores pastel a los cuartos de baño

Durante la década de 1950, los colores pastel protagonizaron casi todas las superficies y espacios de las casas. Así fue como destacaron el rosa chicle, el azul polvoriento y el amarillo delicado.

En este sentido, los baños no se quedaron atrás y fueron testigos de esta tendencia que imprimía dulzura estética en las superficies. Sin embargo, con el paso de los años y los nuevos diseños, esta moda quedó en el pasado y volvió el blanco a lo más elegido.

Así es como esta nueva tendencia llega con porcelana en color pastel y paredes en combinación. Este estilo tiene cierto carácter vintage, pero no deja de ser moderno, ya que se puede combinar con elementos vanguardistas y hasta minimalistas.

Te puede interesar: Los 4 signos que serán iluminados en la segunda mitad de octubre debido a la conjunción de la Luna y Júpiter en Cáncer

Ideas de cuartos de baño en colores pastel para ambientar hogares en 2026

Para sumarse a la tendencia de cuartos de baño en colores pasteles, lo primero que se debe tener en cuenta es la búsqueda de accesorios vintage. Ejemplo de ello son las bañeras o excusados de dichas tonalidades.

Pero también forma parte de este estilo los papeles pintados para las paredes. En el caso del baño, si bien es una zona que puede acumular mucha humedad, lo cierto es que vienen materiales específicamente diseñados para tal parte de la casa.

Finalmente, se pueden tener en cuenta algunos elementos como lámparas o muebles estilo vintage para decorar el baño, en combinación con colores pasteles. Estos objetos a veces son los verdaderos protagonistas del diseño y son los que se fusionan con el resto del hogar.