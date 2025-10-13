Tras ser vista en silla de ruedas, Verónica Castro reaparece junto a sus hijos

Luego de las especulaciones que despertó Verónica Castro por un presunto distanciamiento de su familia, la actriz fue captada por las cámaras en un partido de fecha FIFA. Las imágenes fueron difundidas el pasado viernes 10 de octubre.

El Güero Castro responde si cree que Verónica Castro hizo brujería a Yolanda Andrade [VIDEO] José Alberto Castro reacciona a rumores de que su hermana embrujó a Yolanda Andrade. Asegura desconocer el estado de salud de la actriz.

Estas imágenes llegan luego de los desafortunados encuentros que ha tenido la cantante en las últimas semanas con la prensa. Anteriormente fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México usando una silla de ruedas y un tanque de oxígeno.

La foto de Verónica Castro con sus hijos en un partido de fecha FIFA

La “Chaparrita de oro” fue captada con su familia en el partido de fecha FIFA por eliminatorias para el Mundial 2026. Este encuentro deportivo tuvo lugar en Hard Rock Stadium de Miami y se enfrentaron Argentina y Venezuela.

Así fue como se vio a la artista con sus hijos Cristian y Michel. Pero la postal familiar se completó con la pareja del primero: la empresaria argentina Mariela Sanchez. Los Castro acudieron al partido con playeras de color celeste pastel y blanco en apoyo a la selección dirigida por Lionel Scaloni y causaron todo tipo de comentarios.

Gracias @lioneluberman por compartir este bello momento con @vrocastroficial mi chaparrita hermosa y Cristian Castro

foto del 10/10/2025

.

.

.#VeronicaCastro #cristiancastro #selecciónargentina🇦🇷 pic.twitter.com/0cJlkEtFXi — Vero Castro Chaparrita de Oro (@vc_chaparrita) October 13, 2025

Repercusiones de la foto de Verónica Castro con sus hijos en el partido de Argentina vs. Venezuela en Miami

Si bien ninguno de los Castro porta la camiseta de la Selección de Argentina, ni siquiera la empresaria del sector inmobiliario, lo cierto es que llevan playeras celestes de la marca Adidas. Estas forman parte de la colección albiceleste que la firma diseñó para el plantel campeón del mundo.

Los comentarios en redes sociales oscilaron entre el apoyo y el desagrado. “En México diciendo pavadas y ellos disfrutando a puro fútbol argentino en Miami”, “Que tipo agradable ese Castro”, “Aguante Vero. La amamos los argentinos”, “Lo mejor del partido, Verónica y Cristian haciéndole el aguante a la Argentina”, “Mexicanos con remeras argentinas”, “Ahora resulta que son argentinos estos pan de ajos” y “¿Que no son mexicanos?”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Cabe mencionar que Cristian Castro radica desde hace varios años en Argentina. Mientras que su madre suele visitarlo en aquel país. Pero se sabe que vive en Acapulco.