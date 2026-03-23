uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Yael Duval sufre revés en su pleito legal contra su expareja por feminicidio

Yael Duval, quien mantiene un proceso legal contra su expareja Anuar ‘N’ por feminicidio en tentativa, sufrió un revés por parte de un juez; el proceso se retomará dentro de tres meses.

Yael Duval, quien mantiene un proceso legal contra su expareja Anuar ‘N’ por feminicidio en tentativa, sufrió un revés por parte de un juez. En exclusiva, la actriz compartió lo que sucedió hace unos días en la audiencia. De esta manera, el proceso se retomará dentro de tres meses.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo