Yael Duval sufre revés en su pleito legal contra su expareja por feminicidio
Yael Duval, quien mantiene un proceso legal contra su expareja Anuar ‘N’ por feminicidio en tentativa, sufrió un revés por parte de un juez; el proceso se retomará dentro de tres meses.
Yael Duval, quien mantiene un proceso legal contra su expareja Anuar ‘N’ por feminicidio en tentativa, sufrió un revés por parte de un juez. En exclusiva, la actriz compartió lo que sucedió hace unos días en la audiencia. De esta manera, el proceso se retomará dentro de tres meses.