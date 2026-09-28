¡Aprende a preparar arrachera en adobo y arranca la semana con el pie derecho!
Nada como iniciar la semana con un platillo delicioso: arrachera con papas y chile guajillo. ¡Ojo a los ingredientes y la receta paso a paso para el adobo!
¡El mejor platillo para iniciar la semana con el pie derecho! Ismael Zhu nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar una deliciosa arrachera con papas en chile guajillo. ¡Ojo al adobo y a la sugerencia para los que tienen asador y carbón a la mano!