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¡Aprende a preparar arrachera en adobo y arranca la semana con el pie derecho!

Nada como iniciar la semana con un platillo delicioso: arrachera con papas y chile guajillo. ¡Ojo a los ingredientes y la receta paso a paso para el adobo!

¡El mejor platillo para iniciar la semana con el pie derecho! Ismael Zhu nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar una deliciosa arrachera con papas en chile guajillo. ¡Ojo al adobo y a la sugerencia para los que tienen asador y carbón a la mano!

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