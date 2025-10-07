inklusion logo Sitio accesible
"¡A las ochenteras siempre nos pelusearon!”, Yuri reacciona a la ‘Trinidad del Pop’

Venga La Alegría
TV Azteca

Luego de que Danna, Belinda y Kenia Os, se nombraran la ‘Trinidad del Pop’, Yuri reaccionó y, fiel a su estilo, propuso convocar a las ‘Chochenteras Trinitarias”. Además de agradecer a las nuevas generaciones, pidió que se les reconociera a los íconos de los ochentas, como Dulce.

