Maestros del maquillaje: este es el nuevo reality de Venga la Alegría

Venga la Alegría es el matutino más grande e importante de México, por ello siempre le dan la oportunidad a grandes expertos que se desempeñen en cualquier ámbito. En este caso la oportunidad es en el mundo del maquillaje donde próximamente podrás seguir el reality show de Maestros del Maquillaje por la pantalla de Azteca UNO.

¿Qué es el reality de Maestros del Maquillaje?

Pues Maestros del Maquillaje es un reality show de Venga la Alegría, donde grandes profesionales competirán para quedarse con el premio mayor y sobre todo el status de considerarse el mejor en su área.

Mediante este reality, los participantes se enfrentarán por la oportunidad de convertirse en el mejor en el ámbito de la belleza. Aquí deberán enfrentarse a retos que pondrán a prueba sus habilidades

¿Cuándo comienza el reality Maestros del maquillaje?

Próximamente te diremos por las plataformas oficiales de Azteca Uno, cuando inicia este reality show. Por supuesto tienes que estar atento para no perderte ningún detalle.

