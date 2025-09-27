Los horóscopos para este lunes 29 de septiembre: predicciones de amor, salud y dinero
El Niño Prodigio comparte sus horóscopos para este lunes 29 de septiembre, un día ideal para resolver pendientes con calma y claridad interior.
Este lunes 29 de septiembre, según los horóscopos del Niño Prodigio, es un día para ordenar lo que está en pausa, decir lo que no se ha dicho y tener el valor de hacer lo que ya sabes que necesitas hacer. La semana arranca con energía de movimiento, cierres pendientes y nuevas conversaciones.
¿Qué dicen los horóscopos del lunes 29 de septiembre para cada signo?
Si algo te ha venido rondando la cabeza desde hace días, puede que hoy por fin se acomode. Los astros te empujan a resolver… pero sin drama:
Aries: El lunes empieza con intensidad. Cuida tus reacciones, sobre todo en el trabajo. La paciencia será tu aliada.
Tauro: Vienen cambios en temas económicos. No te resistas. Un pequeño ajuste puede traerte estabilidad.
Géminis: No todo se soluciona con palabras. Hoy toca escuchar más que hablar. Alguien necesita ser escuchado de verdad.
Cáncer: No tienes que hacerlo todo tú. Pedir ayuda también es una forma de avanzar. Tu cuerpo lo agradecerá.
Leo: Tienes muchas ideas en la cabeza. Anótalas. Una de ellas puede ser clave para mejorar tu situación actual.
Virgo: Cuidado con sobreanalizarlo todo. No todo necesita lógica. Hoy tu intuición vale más que cualquier plan.
Libra: Alguien quiere acercarse pero no sabe cómo. Abre un poquito la puerta. No todo tiene que ser perfecto.
Escorpio: Tu intensidad puede ser poderosa, pero también puede desgastarte. Hoy, regula. No te exijas de más.
Sagitario: Es buen día para mover papeles, cerrar cuentas o retomar trámites. Todo fluirá más fácil de lo que crees.
Capricornio: El cuerpo te está pidiendo una pausa. No lo ignores. Dormir mejor también es parte del éxito.
Acuario: Te sentirás más clara/o. Buen día para tomar decisiones sin drama. La energía está de tu lado.
Piscis: Lo que antes te dolía, hoy ya no pesa igual. Es señal de que estás sanando, aunque no te des cuenta.
¿Qué recomienda el Niño Prodigio para comenzar bien la semana?
Lo ideal para este lunes es iniciar con intención. El Niño Prodigio sugiere comenzar el día con una frase positiva o una afirmación que te recuerde quién eres.
También es buen momento para limpiar tu espacio, mover energía y tomar decisiones con calma. La claridad está, pero necesitas escucharla sin prisa.