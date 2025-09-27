Kunno salió a defender a Ángela Aguilar y dijo que el hate afecta su carrera musical

Ángela Aguilar está constantemente en el ojo de la crítica, desde que confirmó su relación con Christian Nodal. En esta oportunidad ha sido Kunno quien salió en su defensa ya que manifiesta que la ola de críticas está afectando su carrera musical.

El influencer dijo que el nivel de hate que se maneja en las redes sociales en contra de la hija de Pepe Aguilar, ha llegado demasiado lejos por lo que la joven está muy afectada.

¿Qué dijo Kunno en relación al hate que recibe Ángela Aguilar?

Kunno manifestó que se lamenta por el odio que recibe Ángela Aguilar en las redes sociales y que esto le afecta su trabajo. Esto se da en luego de que en Guadalajara surgieran peticiones para que la cantante no se presentara en las celebraciones del pasado 15 de septiembre.

Las críticas se intensificaron cuando Ángela Aguilar fue nombrada por la revista Glamour México como la “Mujer del año”.Muchos usuarios consideraron que no merecía el título, especialmente por su relación con Christian Nodal poco después de que él se convirtiera en padre con Cazzu.

Así es que esto escaló hasta una petición en Change.org para quitarle el reconocimiento, la cual alcanzó casi medio millón de firmas, siendo una de las más grandes en la historia de la plataforma.

Incluso Ángela Aguilar manifestó en un programa que el hate le provocaba un desgaste físico y emocional por lo que perdió peso. Así también comenzó a sufrir de ansiedad.

“Siento que ya llega un momento en el cual el ciberacoso rebasa los límites, a cualquier persona que reciba este tipo de hate pues duele, sobre todo cuando ya está afectando tu trabajo es demasiado, es muy desafortunado”, expresó Kunno.

A esto también Kunno agregó que, “No hay por qué, ya pasó tanto tiempo, ella ya dijo lo que tuvo que decir. Además, recordemos que tiene 21 años, por más que haya tomado decisiones, recordemos qué hicimos a nuestros 21 años. Yo la verdad la cagué mucho”.