⁠⁠Venga La Alegría: Imelda Tuñón reveló quién será la albacea del testamento de Julián Figueroa

En vías del lanzamiento de su primer sencillo como cantante, Imelda Garza Tuñón eligió a su cuerpo de bailarines, y durante su encuentro con la prensa aclaró la versión de que un primo de Julián Figueroa, por parte de la familia de su papá, sería nombrado albacea de la herencia de su fallecido esposo, la cantante despejó la duda.

¿Qué dijo Imelda Tuñón? “Yo creo que no, yo creo que no puesto que yo no tengo contacto con él, entonces no hay forma de que se pueda nombrar a alguien con quien no tengo contacto”, dijo Imelda Tuñón.

Imelda Tuñón también ha recibido amenazas: "¡Te vamos a quitar a tu hijo!” [VIDEO] Después de que Maribel Guardia hiciera públicas supuestas amenazas y culpara de esto a Imelda Tuñón, esta última asegura que también las ha recibido: "¡Te vamos a quitar a tu hijo!”.

De igual forma, aclaró quién se quedará con la propiedad de las canciones inéditas que dejó el fallecido cantante.

“No, no, no, no sé como esté el tema con sus canciones, pero yo creo que esas serán para José Julián”, agregó Imelda Tuñón.

¿Julián Figueroa le dedicó una canción a Imelda Tuñón?

Imelda nos compartió una canción que Julián Figueroa le dedicó a ella y que todavía no ha salido públicamente.

“Imelda, Imelda, rosa con espinas… Rosa con espinas se imaginarán que dice veneno y medicinas, entonces es un tanto controvertida la canción, no la voy a hacer cover, esa no”, aseveró.

¿José Julián pregunta por su abuela Maribel Guardia?

Imelda Tuñón compartió con la prensa si José Julián pregunta o no por su abuela Maribel Guardia.

“Últimamente no, pero yo creo que sí la extraña, yo creo que hay muchas cosas que como hijo no me plática porque soy su mamá, pero seguramente a sus amiguitos sí les platicará”, añadió.

Por último, explicó cómo mantiene al margen a su hijo de lo que los medios de comunicación publican sobre el problema legal que enfrenta con la costarricense: “Tratamos de mantenerlo así, es un niño de 8 años, tampoco es como que sepa del tema, no sabe, lo trato de mantener ajeno, obviamente algo le llegará pero lo trato de mantener ajeno, más que nada son pláticas infantiles”.