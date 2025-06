Venga La Alegría: Ninel Conde reveló que recuerda con horror la muerte de su papá

Ninel Conde es una reconocida actriz, modelo y cantante mexicana que tiene una fama total en la farándula mexicana. La famosa intérprete del “Bombón Asesino” dejó unas declaraciones muy reveladoras en la charla que tuvo con Yordi Rosado. Allí habló de los múltiples traumas con los que lidia constantemente, por ello vale la pena atenderlos en todos los espacios de Venga La Alegría, incluida esta nota.

Con 48 años de vida ha aprendido a lidiar con las situaciones difíciles que se le han presentado en el camino. Así lo describió con los conflictos personales que le tocó vivir desde muy pequeña. La nacida en Toluca se enfrentó con la muerte de su padre a muy temprana edad y algunos patrones se repitieron en relaciones amorosas.

Ninel Conde habla del trauma que le generó la muerte de su papá

Estas declaraciones salieron del programa de YouTube que tiene Yordi Rosado, quien se volvió una de los espacios más importantes donde los famosos asisten a declarar con mucha sinceridad. Allí, Ninel Conde no dudó en platicar cómo vivió la muerte de su papá. “Me llevaron a mí a escondidas porque no dejaban entrar niños a los hospitales donde estaban los adultos con enfermedades avanzadas, me taparon con una cobijita”.

Allí mismo, la actriz declaró que su papá falleció por complicaciones de su adicción al alcohol. No dudó en indicar que eso siempre le generó una “repulsión” por ese vicio. Aunado a eso, también platicó que vivió situaciones de violencia con ex parejas, quienes tenían también problemas con la bebida. Es decir, se generaron aún más conflictos con el tema del alcoholismo, lo que generó que ella nunca buscara esta posibilidad dentro de su vida.

¿Ninel Conde tiene pareja actualmente?

La respuesta concreta es sí. La nacida en el Estado de México está casada con José Ángel González Cedeño, quien es de origen venezolano. Incluso en el pasado le cuestionaron mucho a Ninel el por qué no lo “presumía” mucho, sin embargo ellos ya tienen poco menos de dos años de casados. Su matrimonio se registra como concretado desde noviembre del 2023.

