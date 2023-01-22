Ventaneando con Pati Chapoy, 27 años de liderazgo.

Se cumplen 27 años en los que Pati Chapoy y su equipo, han logrado posicionar a Ventaneando, como el programa más importante de la farándula en México y América Latina.

A Ventaneando han tratado de copiar y repetir en innumerables ocasiones y simplemente le han dado mayor fuerza y credibilidad frente a todas las audiencias.

Y es que nadie tiene como líder a Pati Chapoy, que con una trayectoria de más de medio siglo de ejercer con rigor el periodismo de espectáculos, es a la única comunicadora que el ámbito artístico tiene la plena confianza de poner “en su boca” su vida personal y profesional. Cualquier famoso abre las puertas de su hogar y de su corazón para la Chapoy para Ventaneando.

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A lo largo de 27 años ininterrumpidos al aire, Ventaneando es un referente de la televisión, siendo el programa líder de los espectáculos en México. Desde su primera emisión, hasta la fecha, la conducción de Pati Chapoy es parte fundamental del éxito de Ventaneando.

Desde el inicio del programa Pedro Sola se ganó el corazón de los televidentes por su alegría y gran sentido del humor; Daniel Bisogno, por su parte, es el conductor más odiado y más querido gracias a su ácido humor. Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez complementan el cuarteto todos los días a la una de la tarde son las delicias y entretención de los televidentes.

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Este equipo de profesionales, siempre han tenido el compromiso de llevar hasta tu casa las mejores entrevistas, noticias y reportajes del espectáculo, siempre respaldados por un gran equipo de producción.

Año con año, Ventaneando ha encontrado la forma de renovarse y seguir en el gusto del público, siempre con los invitados más exclusivos.

Los grandes invitados y entrevistas de Ventaneando a lo largo de 27 años.

A lo largo de su historia, Pati Chapoy, en Ventaneando, ha contado con innumerables invitados. Entre los grandes que se han sentado en la sala famosa de México están Eugenio Derbez, Verónica Castro, Lupita D'Alessio, Amanda Miguel, Salma Hayek, Ana Bárbara, Hugo Sánchez, Sylvester Stallone, entre muchos otros.

Recientemente Diego Luna, nos habló de su experiencia en el cine de Hollywood. Guillermo del Toro, quien luego de ganar un Oscar habló de su galardón.

Sin duda, eso y el gran profesionalismo de todos los integrantes del equipo, hacen de Ventaneando el mejor programa de espectáculos de México.