El anuncio de las fechas y sedes de la gira de RBD desata euforia.

La espera llegó a su fin, después de 15 años, el reencuentro de RBD es una realidad y el anuncio de las fechas de los conciertos que ofrecerán a lo largo de este año, así como las sedes, desató una verdadera euforia entre sus fanáticos de todo el mundo.

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En la Ciudad de México, el World Trade Center proyectó la noticia del ‘Soy Rebelde Tour’ que abarcará ciudades de Estados Unidos y Brasil para cerrar con tres conciertos en nuestro país, en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

El anuncio convocó a cientos de fanáticos, cuya llegada alertó a elementos de policía y tránsito que intervinieron, pues Christian Chávez y Christopher Uckermann, se encontraban ahí para compartir con su público la noticia de su reencuentro.

Los fans celebraron el anuncio de la nueva gira de Rebelde.

La Ciudad de México, no fue la única en la que se vivió la euforia, en Monterrey, Guadalajara y Brasil, así se desató la RBD manía que después de 15 años, definitivamente sigue viva.

Aquí en México, está fue la reacción de la generación Rebelde.

Increíble, porque 15 años esperándolos, la verdad es lo mejor que ha pasado. - Amo a Uckermann. -Sí y me quedo hasta el concierto

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Para dar la buena nueva, la banda creó una página web, en la que informa sobre los más de 20 conciertos que comenzarán en agosto próximo en El Paso Texas y culminarán en el Foro Sol en diciembre, pasando por ciudades como Houston, Nueva York, Chicago, Denver, Phoenix, Las Vegas, Miami, Orlando, Los Ángeles, São Paulo y Río de Janeiro.

