“He guardado silencio por mucho tiempo”; AB Quintanilla demanda a su hermana Suzette por el legado de Selena

El drama se apodera de la familia Quintanilla. A través de un comunicado compartido vía redes sociales, AB da a conocer que emprendió acciones legales en contra de su hermana, Suzette, por el legado de Selena. Si bien dejó en claro que, por ahora, no revelará detalles sobre el caso, señaló que este involucra hechos relacionados con su padre que lo han dejado verdaderamente impactado. “He guardado silencio por mucho tiempo”; señaló.