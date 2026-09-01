Exclusiva: Don Antero, padre de Ana Bárbara, rompe el silencio tras acusaciones de presunto acoso: “Es puro cuento”

Luego de que comenzara a circular el rumor de que Don Antero, padre de Ana Bárbara, había sido puesto bajo arresto por presunto acoso a una menor de edad en San Luis Potosí, el señor rompe el silencio. En exclusiva para Ventaneando, asegura que se trató de un error, dado que la persona detenida es alguien con el mismo nombre. “Es puro cuento, nada qué ver”; aseguró, haciendo énfasis en que está tranquilo y enfocado en su trabajo. Por su lado, las autoridades confirmaron que, en efecto, el padre de Ana Bárbara no fue detenido, sino que se trató de “un homónimo”. Don Antero también reveló que el distanciamiento con su hija, continúa.