En Exclusiva: Veronica Castro molesta con su hijo Cristian por mentirle: “es mi hijo le tengo que pasar esta y las que vengan”

En Exclusiva, la actriz Veronica Castro habló para las cámaras de Ventaneando sobre cómo va la relación con su hijo Cristian Castro luego de que él le mencionará que estaba en una relación con la productora Victoria Kühne y al final todo se tratara de una mentira por parte del intérprete de “Azul”. Asimismo, habló si ha pensado en regresar a los escenarios luego de amadrinar la obra de teatro “No te vayas sin decir adiós” donde participa Juan Ferrera.