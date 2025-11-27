¿Quinto hijo? ¿Favoritismos? Adal Ramones se lleva tremendo susto y habla de La Granja VIP

Adal Ramones sorprendió a los medios de comunicación con una increíble confesión. Y es que se llevó un susto que lo hizo pensar en ser padre por quinta ocasión a sus casi 64 años. ¿Por qué no ha ‘cerrado la fábrica’? Además, se pronunció sobre los señalamientos de ‘favoritismos’ en La Granja VIP.