Ex de Niurka se hace la misma cirugía que Ninel Conde y así luce

Dentro de las anteriores parejas que ha tenido Niurka, se destaca su romance con Eduardo Antonio, un cantante cubanomexicano que se ha destacado por su carrera musical, pero dentro de su historia personal se sabe que tuvieron una relación mediática que llegó a dominar los titulares.

También conocido como “El Divo de Placetas”, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, debido a las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, en especial por hacerse la misma cirugía que Ninel Conde; te diremos qué fue lo que se hizo.

¿Qué cirugía se hizo Eduardo Antonio?

Ninel Conde recientemente en sus redes sociales compartió su proceso para hacer el cambio en el color de ojos; de una mirada de color marrón oscuro, pasó a un color verde oliva. Aunque explicó que fue con un profesional, la lluvia de críticas no tardó en llegar.

Antes que ella hiciera ese drástico cambio, el ex de Niurka también lo hizo, quien en sus videos detalla que tenía el sueño de convertirse en un hombre moreno con ojos color oliva. Resaltó su alegría de poder tener la mirada que siempre quiso, pero sus redes sociales fueron inundadas por fuertes críticas.

Ha sido una cirugía que en los últimos años ha obtenido gran relevancia, ya que permite que los usuarios puedan tener los ojos de su color favorito permanentemente, sin tener que batallar con el uso y la aplicación de lentillas o lentes de contacto.

¿Qué artistas se han sometido al drástico cambio?

Ninel Conde y el ex de Niurka, Eduardo Antonio, han sido figuras que han generado mucha controversia al hacerse el cambio del color de los ojos, pero es una realidad que no son las únicas celebridades que se han sometido a la riesgosa cirugía. Dentro de las personalidades, se destacan las siguientes:

Yailin la más viral

Alma Cero

Jessica White

Rotem Barak

Es un tratamiento que muchas celebridades se han realizado, pero que, por lo que se hace, es muy peligroso, por lo que se tiene que hacer con un experto en el tema y considerar todos los riesgos que puede acarrear una intervención así.