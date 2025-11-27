La aerolínea le responde a José Luis Rodríguez “El Puma” y asegura que actuó bajo la ley: “Cumplimos con la norma”

El cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” protagonizó un altercado en un vuelo de American Airlines con ruta Quito-Miami, luego de que la tripulación le pidiera abandonar la aeronave por incumplir las normas de seguridad relacionadas con el equipaje de mano. El artista, de 82 años, aseguró que esperaba una disculpa de la aerolínea, mientras que la compañía defendió su actuación señalando que se limitó a cumplir con la normativa de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La versión de American Airlines

En un comunicado oficial, la oficina de Comunicaciones Corporativas para Latinoamérica y el Caribe explicó: “El vuelo 932 de American Airlines tuvo un retraso de unos diez minutos antes de su salida de Quito (UIO) para resolver un tema a bordo relacionado con el almacenamiento del equipaje de mano”.

La aerolínea recordó que todas las compañías están obligadas a cumplir con la norma 14 CFR 121.285, que establece que el equipaje de mano no puede colocarse en zonas que obstruyan el acceso a una salida, como ocurre en los asientos de mamparo. Estos asientos, ubicados en la primera fila de la cabina, cuentan con más espacio alrededor, pero no permiten guardar pertenencias debajo del asiento.

Según American Airlines, Rodríguez no acató las instrucciones de la tripulación para colocar su bolso en el compartimiento superior, lo que generó el incidente. La compañía añadió que se puso en contacto con el cantante para reprogramar su vuelo y recalcó: “Agradecemos la comprensión de nuestros clientes, ya que hemos dado prioridad a la seguridad y al cumplimiento de la normativa”.

El testimonio de “El Puma”

El altercado se viralizó rápidamente en redes sociales gracias a un video en el que se observa al artista discutiendo con el piloto, quien le ordena: “Desembarque de mi avión ahorita”. En las imágenes, Rodríguez sostiene su teléfono y asegura que no se sentía bien en ese momento.

Posteriormente, en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Dueño de nada” explicó que su equipaje de mano contenía medicinas necesarias para tratar el doble trasplante de pulmón que se realizó en 2017: “Me echaron como un delincuente”, denunció.

Debate en redes sociales

El caso ha generado un intenso debate entre quienes defienden la postura de la aerolínea y quienes consideran que se debió tener mayor sensibilidad hacia la condición médica del cantante. Mientras tanto, American Airlines insiste en que su prioridad es garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

