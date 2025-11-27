Sergio Mayer Mori se siente traicionado en La Granja VIP, ¡hasta pide votos para quedarse!

Sergio Mayer Mori aprovechó un momento a solas en el granero de La Granja VIP para revelar que sí se siente traicionado por lo que sus compañeros hicieron en la Asamblea del miércoles, cuando lo castigaron con una nominación masiva que dio bastante de qué hablar en redes sociales... ¡hace unos días dijo que quería irse del reality, pero al parecer ya cambió de opinión!

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de su traición en la Asamblea de La Granja VIP?

Sergio Mayer Mori, a quien no dejan de echarle la culpa por la eliminación de Kike Mayagoitia, le pidió votos a sus seguidores pero también se tomó algunos minutos para reflexionar sobre toda la lluvia de críticas que le cayó en la Gala del miércoles, sobre todo porque más de un granjero lo acusó de ser un perezoso.

"No tengo problemas ayudando con los cerdos, martillando, clavando, haciendo conejeras, parideros… lo he hecho todo y lo he hecho muy bien, y a lo mejor eso es lo que les espanta", consideró.

Para Mayer Mori, fue sorprendente el giro que tomaron las nominaciones en La Granja VIP porque de forma inesperada la estrategia de intentar sacar a Alfredo Adame y a Eleazar Gómez quedó de lado... ¡ahora la llamada Familia intenta unirse al Muro!

"La verdad no entiendo por qué se voltearían de esa manera cuando era claro que le hemos estado tirando a Adame, a Eleazar, y ya hasta son amigos, ya hasta son alianza y todo, ayer se vio, porque eso sí, quedó claro que le tienen pánico a tenerme a mí en el concurso", reflexionó el joven.

Para Mayer Mori, el apoyo de su fandom será crucial para superar este trago amargo y, por ello, pidió su apoyo pero también reconoció que si sale eliminado podrá disfrutar de su casa y su familia.

"Es un tema de votos, y ustedes son los que deciden (…) esta semana me apuñalaron varias personas por la espalda, si me quedo voy a estar agradecido con ustedes y si no pues ni modo, voy a estar feliz de poder ver a mi hija y de poder dormir con mi perrita", concluyó.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: