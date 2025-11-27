¿Cómo era la casa de Andrés García? Mansión que se encuentra a la venta

Andrés García fue una imagen importante dentro del cine y la farándula de México, que durante su juventud y en los proyectos en los que trabajó se encargó de robar varios suspiros de sus seguidoras. Lamentablemente, el 4 de abril del 2023, a sus 82 años, falleció.

¡El mejor reconocimiento! La hija de Geraldine Bazán le muestra su total admiración TV Azteca [VIDEO] Geraldine Bazán reveló cómo ha logrado salir adelante como madre soltera y su hija Elissa se desvivió en elogios hacia su madre. Aquí los detalles.

Después de 2 años desde su muerte, se anunció que la casa del actor que tenían en Acapulco se encuentra a la venta, una mansión que fue testigo de reuniones legendarias y fiestas. A continuación te diremos cuál es el aspecto de la vivienda.

¿Cómo era la casa de Andrés García?

Se sabe que cuando inició su estrellato, fue mientras se encontraba en Acapulco trabajando como lanchero; aun después de la fama, le tuvo mucho cariño al reconocido puerto de Guerrero, por lo que mandó a construir una impresionante mansión, bautizada con el nombre de “Paraíso”..

La casa que le pertenecía a Andrés García se destaca por tener amplias áreas verdes, rodeadas de palmeras que dan sombra natural. Cuenta con 3 pisos, y sus exteriores son de color naranja con blanco. Se ubica en Barra de Coyuca y tiene su propio muelle, con vista directa al mar.

Lamentablemente, con la llegada del huracán Otis en el 2023, la propiedad, al encontrarse muy cerca del mar, sufrió terribles daños y pérdidas totales, por lo que está en proceso de remodelación para poder estar en buenas condiciones. La noticia de que la vivienda se encuentra a la venta fue confirmada por la viuda, Margarita Portillo.

¿Por qué lo van a vender?

En una entrevista en “De Primera Mano”, Margarita Portillo explica que dicho movimiento fue determinado por la hermana del actor, además de que gran parte de la casa se encuentra a su nombre, por lo que la parcela se va a conservar, debido a que le pertenece a la viuda de Andrés García.

Se desconoce el precio de la mansión que se encuentra a la venta, pero antes de ser destruida por el huracán, tenía una evaluación de 5 millones de dólares, monto que podría modificarse dependiendo de la calidad de la construcción y que se está vendiendo parcialmente.