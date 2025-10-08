inklusion logo Sitio accesible
Germán Lizárraga revela cómo fue que Silvia Pinal le agradeció haberle compuesto una canción

Durante la entrega de un reconocimiento, Germán Lizárraga agradeció haber pisado grandes escenarios y haber conocido a grandes personalidades como Silvia Pinal.

Ventaneando
TV Azteca

Durante la entrega de un importante reconocimiento, Germán Lizárraga agradeció haber conquistado grandes escenarios y haber conocido a grandes personalidades como Silvia Pinal, a quien le compuso un tema. También compartió los entrañables momentos que vivió con Andrés García.

