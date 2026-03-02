Los Fernández brillan en grande: Alejandro conquista Monterrey y Alex es nombrado Mr. Amigo 2026

Con gran éxito, Alejandro Fernández se presentó en Monterrey, donde estuvo acompañado por su novia, Karla Laveaga. En conversación con la prensa, el intérprete habló sobre su estado de salud y respondió a los rumores de una posible colaboración con Cazzu. Además, su hijo, Alex Fernández, también celebró un fin de semana especial al ser reconocido como Mr. Amigo 2026 en Brownsville.