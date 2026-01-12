Alejandro Fernández sorprende al revelar que fue operado de emergencia
El cantante informó a través de redes sociales que fue intervenido del apéndice y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.
Alejandro Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar que recientemente fue operado del apéndice. A través de sus redes sociales, el intérprete compartió que la cirugía fue exitosa y que actualmente se encuentra bien, aunque hasta el momento no ha dado a conocer cuándo retomará su agenda de trabajo, lo que ha generado expectativa entre sus fans.