Alejandro Fernández sorprende al revelar que fue operado de emergencia

El cantante informó a través de redes sociales que fue intervenido del apéndice y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

Alejandro Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar que recientemente fue operado del apéndice. A través de sus redes sociales, el intérprete compartió que la cirugía fue exitosa y que actualmente se encuentra bien, aunque hasta el momento no ha dado a conocer cuándo retomará su agenda de trabajo, lo que ha generado expectativa entre sus fans.

