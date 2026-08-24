Me maltratan en mi chamba | Programa del 24 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

Marisol sufre de bullying laboral, pero Montserrat dice que sólo busca mantener la disciplina. Por su parte, la dueña de la empresa no pretende hacer caso a malos entendidos, sin embargo, podría enfrentar problemas legales por culpa de su hermana, quien hace bullying a las otras empleadas. Un desgarrador testimonio confirmará las malas prácticas de Montserrat, quien también podría enfrentar consecuencias legales.