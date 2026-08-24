¡No arriesgará su reputación! Ángela podría enfrentar problemas legales por culpa de su hermana

Ángela, la hermana de Montserrat, asegura que no arriesgará su reputación por un malentendido, pues construir su negocio le tomó cinco años de trabajo duro. Reconoce que su hermana tiene un carácter duro, pero meter las manos al fuego por Marisol sería un error. Angela acepta que Marisol tiene talento, pero si el conflicto continúa, prefiere cortar por lo sano y proteger su negocio. Lo que no ha contemplado Ángela es que podría tener conflictos legales por las actitudes de su hermana Montserrat.