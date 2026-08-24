¡El reto por el último Pin del Chef “comienza” antes! Los cocineros de MasterChef 24/7 preparan animales con chocolate (VIDEO)
Los participantes tuvieron que elegir cinco animales para representarse a ellos mismos y a sus cuatro compañeros
A solamente unas horas de la gala por el último Pin del Chef de MasterChef 24/7, los cinco participantes de la competencia asistieron a la cocina oculta para “comenzar” con el reto, pues la Chef Lili Cuéllar les reveló que preparían animales con chocolate que los representarían a ellos mismos y a sus cuatro compañeros.