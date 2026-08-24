¡Renunció a su trabajo por miedo! Janet cuenta el infierno que vivió trabajando para Ángela

Janet, exempleada de Ángela, se presenta en la clínica de emociones para revelar que está preocupada, molesta y dispuesta a decir la verdad. Supuestamente, Janet le renunció a Ángela porque tenía una mejor oportunidad laboral; sin embargo, no fue esa la verdadera razón. En realidad, Janet sufrió bullying severo de parte de Montserrat, hermana de Ángela; y renunció por miedo a que Montserrat la persiguiera para maltratarla aún más.