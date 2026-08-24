¡Llegará hasta el final! Ivette advierte consecuencias para la que le hace bullying a su hija

Ivette, mamá de Marisol, entra a la clínica de emociones para recibir asesoría y consejos de los especialistas por la pensión alimenticia que le debe su pareja, pues debido a esa falta de ingreso, la hija de Ivette estudia y trabaja, pero se ha convertido en víctima de bullying. ¿Ivette debería tomar acciones legales contra su expareja y la mujer que le hace bullying a su hija?