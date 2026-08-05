Aleks Syntek condena a las mujeres que hacen reggaetón: “¡Qué pena!”

Aleks Syntek vuelve en su cruzada contra el género urbano y crítica que se normalicen productos “sexualizados” y “violentos”. El cantautor también cuestiona las letras que objetualizan a mujeres y lanza una contundente crítica a las mujeres que hacen reggaetón: “¡Qué pena ver mujeres tan exitosas cantando misoginia”. Al término de sus declaraciones, el cantante evitó hablar con la prensa y aceleró el paso.