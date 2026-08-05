Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, rompe el silencio sobre la muerte de Mary Carmen Arruza: “Hay tantas inconsistencias”

Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, habla en exclusiva con Ventaneando sobre la lamentable pérdida de su madre, Mary Carmen Arruza: “Hay tantas inconsistencias y cosas que no cuadran”. El joven también detalló cómo se enteró del suceso y se sincera sobre la muerte de su abuelita, quién se convirtió en su segunda madre y falleció hace seis meses. Aquí la entrevista completa.