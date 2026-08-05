Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, rompe el silencio sobre la muerte de Mary Carmen Arruza: “Hay tantas inconsistencias”
En exclusiva para Ventaneando, Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, se sincera sobre la pérdida de su madre, Mary Carmen Arruza.
Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, habla en exclusiva con Ventaneando sobre la lamentable pérdida de su madre, Mary Carmen Arruza: “Hay tantas inconsistencias y cosas que no cuadran”. El joven también detalló cómo se enteró del suceso y se sincera sobre la muerte de su abuelita, quién se convirtió en su segunda madre y falleció hace seis meses. Aquí la entrevista completa.