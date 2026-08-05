Sebastián Rulli y Angelique Boyer toman merecidas vacaciones para celebrar 11 años de relación: “Cada vez me caes mejor”
Las cámaras de Ventaneando captaron a Sebastián Rulli y Angelique Boyer en el aeropuerto de la Ciudad de México, rumbo a unas merecidas vacaciones.
Sebastián Rulli y Angelique Boyer partieron a España para tomarse unas merecidas vacaciones y celebrar sus 11 años de relación. El actor también se pronunció sobre el reciente resultado en el máximo torneo del fútbol y reveló no tomarse a pecho el odio hacia la selección de Argentina.