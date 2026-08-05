¡Survivor México La Reliquia en Llamas entre polémicas! Anahí TRAICIONA a Sebastián y Rey Grupero es nominado
El secreto de Sebastián fue revelado por Anahí en un arrebato y al Rey Grupero su tribu le dio la espalda, por lo que ahora está en riesgo de ser eliminado.
Ahora que saben que la fusión está cada vez más cerca, los Sobrevivientes tendrán que jugar sus cartas con mucha inteligencia y la primera en hacerlo fue Anahí, quien rompió su alianza con Sebastián y lo expuso ante los demás. Por si fuera poco, Rey Grupero fue nominado por su propia tribu, como consecuencia de negarse a participar en una dinámica por miedo a salir lesionado.