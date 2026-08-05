“A mí me parece muy triste”; Fato lamenta la polémica entre Christian Nodal y su padre

Las cámaras de Ventaneando captaron a Fato. El cantautor aprovechó nuestro lente para opinar sobre la polémica entre Christian Nodal y su padre, Jaime González, misma que calificó de “triste”, pues asegura que el Forajido tiene un talento excepcional: “Está muy raro. Solamente ellos saben. Ojalá esto lo resuelvan”; señala. Al ser cuestionado sobre las críticas que ha recibido su amigo y colega, Pepe Aguilar, desde que su hija Ángela se casó con Nodal, el músico prefirió no hablar al respecto.