¡Fátima Bosch reacciona a los coqueteos de Natanael Cano con contundente mensaje!
Luego de recibir múltiples halagos de Natanael Cano, vía redes sociales, Fátima Bosch rompe el silencio.
Fátima Bosch desmiente que exista una relación con Natanael Cano - y cualquier otro galán - luego de que el cantante de corridos tumbados le dejara múltiples halagos en redes sociales: “Estoy soltera, no creo que un like o un comentario definan nada”, aseguró. La Reina de Belleza también se pronunció sobre la atención mediática que obtuvo tras coronarse y prefirió no hablar sobre Giovanni Medina: “No tengo nada qué decir de ese tema, no es relevante para mí”.