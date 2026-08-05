Exclusiva | Pedro Rivera reacciona a la demanda que su hijo, Lupillo Rivera, interpuso en su contra: “La verdad la van a saber”
Luego de que Lupillo Rivera diera a conocer que interpuso una demanda en contra de su padre por regalías de más de 150 canciones, Pedro Rivera responde.
En Ventaneando nos comunicamos de manera exclusiva con Pedro Rivera, quien reaccionó a la demanda que interpuso su hijo, Lupillo Rivera, en su contra por las regalías de más de 150 canciones. Según nos cuenta el músico, la única relación que tiene con “El Toro del Corrido” es la “familiar”; pues su vínculo se ha enfriado en los últimos años.