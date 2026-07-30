Alex Syntek sobre las polémicas que ha enfrentado a lo largo de su carrera: “Yo puedo meterlos a la cárcel”

Alex Syntek dice estar bien y en paz con su familia luego de que su ingreso a una clínica de rehabilitación desatara polémica. El artista también se sincera sobre las controversias que ha enfrentado a lo largo de su carrera: “Yo puedo meterlos a la cárcel”. El cantante también se apunta para la nueva gira de Cristian Castro, como la que hicieron hace 11 años.