“No puedes confiar": Michelle le pide consejo a Julio por los problemas con sus amigas en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de que Michelle tuvo conflictos con Daniela en el Mundo de MasterChef 24/7 y ayer pasó por un mal momento al sentir que su amiga se había burlado de ella, en clase de la Chef Isabel la cocinera aprovechó para pedirle a Julio consejo. El concursante regiomontano le hizo la sugerencia de no confiar dentro del reality y tomarse las cosas más a la ligera.