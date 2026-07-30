Bárbara Mori busca llevar a la gran pantalla la historia de violencia que vivió a manos de su padre

Bárbara Mori sigue firme en sus intenciones de contar en la pantalla grande la violencia que sufrió a manos de su padre cuando era tan sólo una niña. “Llevo seis años desde que escribí el guion y he estado tratando de conseguir dinero”, reveló la actriz, quien también hizo énfasis en cómo la actuación le ha ayudado a sanar sus heridas del pasado.