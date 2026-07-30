Bárbara Mori busca llevar a la gran pantalla la historia de violencia que vivió a manos de su padre
Bárbara Mori sigue firme en sus intenciones de contar su historia de violencia en la gran pantalla. “Llevo seis años desde que escribí el guion”.
Bárbara Mori sigue firme en sus intenciones de contar en la pantalla grande la violencia que sufrió a manos de su padre cuando era tan sólo una niña. “Llevo seis años desde que escribí el guion y he estado tratando de conseguir dinero”, reveló la actriz, quien también hizo énfasis en cómo la actuación le ha ayudado a sanar sus heridas del pasado.