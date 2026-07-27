Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7 comparte el mejor truco para aprovechar la vainilla en la repostería (VIDEO)

Siguiendo con su misión de ayudar a los cocineros a que perfeccionen sus habilidades en la repostería, la Chef Lili Cuéllar dio una grandiosa clase en MasterChef 24/7 para preparar galletas y bizcochos. Y para que la esencia de vainilla se aproveche al máximo, la “Maestra del fuego” les dio el tip de mezclarlas con el huevo y dejarlas reposando, ya que esto ayuda a que se concentre mejor y le da un aroma espectacular a las preparaciones.