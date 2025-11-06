¡Misógino, patán, enfermo y resentido! Alicia Machado ‘revienta’ al directivo de Miss Universo que humilló y violentó a Fátima Bosch

Tras los hechos ocurridos contra Fátima Bosch en Miss Universo, Alicia Machado arremetió fuerte contra Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen que agredió a la reina de belleza mexicana. Además de elogiar a Fátima Bosch, aseguró que el ambiente de las reinas de belleza se ha llenado de toxicidad. Por su parte, la mamá de la reina de belleza mexicana se pronunció en redes sociales y aseguró sentirse orgullosa de su hija.